يصل لـ100 ألف جنيه على سعر الوحدة.. اعرف أنواع الدعم على وحدات الإسكان

يقدم صندوق التمويل العقاري، دعمًا نقديًا بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة، إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية، بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر، وهو ما يعرف بالنظام المتدرج، حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح.

ويؤدي هذا النمط من الدعم، إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى، لمشتري الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون.

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي نوعان من الدعم، هما الدعم المباشر، والذي يتمثل في دعمًا نقديًا في ثمن الوحدة يتم تحديده حسب دخل العميل، بالإضافة إلى دعم فائدة القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي.

دعم غير مباشر: ويتمثل في عدم تحميل العميل تكاليف المرافق وتكاليف انتفاع الوحدة في الأرض، وهو يقدر بحوالي 100 ألف جنيه لوحدات مساحة 90 متر زيادة عن سعر الوحدة المطروح بكل إعلان وحوالي 85 ألف جنيه لوحدات بمساحة 75 متر زيادة عن سعر الوحدة المطروح بكل إعلان.

ويتم احساب الدعم غير المباشر على النحو التالي:

وحدات منخفضي الدخل بمساحة 90 متر

تبلغ تكلفة الوحدة حوالي 275 ألف جنيه للوحدة، وحوالي 62 ألف جنيه تكاليف المرافق، وحوالي 38 ألف جنيه تكاليف انتفاع الوحدة في الأرض، لتصل التكلفة الإجمالية للوحدة إلى حوالي 375 ألف جنيه، ليقدم دعم غير مباشر على الوحدة بنحو 100 ألف جنيه زيادة عن سعر الوحدة المطروحة بكل إعلان.

وحدات منخفضي الدخل بمساحة 75 متر

تبلغ تكلفة الوحدة حوالي 215 ألف جنيه للوحدة، وحوالي 55 ألف جنيه تكاليف المرافق، وحوالي 30 ألف جنيه تكاليف انتفاع الوحدة في الأرض، لتصل التكلفة الإجمالية للوحدة إلى حوالي 300 ألف جنيه، ليقدم دعم غير مباشر على الوحدة بنحو 85 ألف جنيه زيادة عن سعر الوحدة المطروحة بكل إعلان.

شروط استحقاق دعم الإسكان الاجتماعي

- التمتع بالجنسية المصرية.

- أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا تزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

- ألا يكون المتقدم مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي لكل من الزوج / الزوجة / الأولاد القصر.

- يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

يذكر أنّ إجمالي الدعم غير المباشر تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه، ويتضمن دعم للمرافق 62 ألف جنيه ودعم الانتفاع بالأرض 38 ألف جنيه، ودعم تكلفة التمويل العقاري 113 ألف جنيه، بخلاف الدعم النقدي المباشر الذي يصل إلى 40 ألف جنيه.