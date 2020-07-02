مرام الفلسطينية تطرح ألبومها الجديد قريبا

تواصل المطربة الفلسطينية، مرام، العمل على ألبومها الجديد، للانتهاء من اللمسات الأخيرة له، وطرحه قريبا.

يتضمن ألبوم "مرام" 8 أعمال غنائية، من المقرر طرحها على طريقة "السينجل"، كل أغنية بمفردها على مراحل خلال الفترة القليلة المقبلة، إذ يحمل الألبوم، أغان باللجهات المصرية واللبنانية والمغربية والفلسطينية.

وتتعاون "مرام" في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين بمصر ولبنان والمغرب وفلسطين، ومن بينهم نبيل جودة، وحسام حايك، وخالد ناصري، ومحمد العشى، ومنى عبدالوهاب، وأحمد مصطفى، وهيثم عبدالشافي، وفادي عادل، وأحمد شعتوت، وكذا خاضت تجربة التلحين لأول في مرة في أغنية "يمكن" من كلمات الشاعرة الفلسطينية صونيا خضر.

يذكر أن "مرام"، طرحت العام الماضى أغنيتين على طريقة "السينجل" هما "ناويلى الأذية" كلمات محمود التوني وألحان محمد مصطفى، و"بيكلموني" كلمات منى عبدالوهاب وألحان أحمد مصطفى.