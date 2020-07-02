غياب 566 طالبا عن امتحانات الثانوية بالأقصر اليوم

أعلن محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، ومسؤول غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم، انتظام أعمال امتحانات مواد الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضح الشامي، أن نسبة حضور الطلاب اليوم، بلغت 91% بواقع 5962 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن إجمالى الطلاب المقيدين لأداء إمتحانات اليوم 6528.

وأكد على استقرار الأوضاع بكل اللجان، وعدم ورود أي شكاوى من الطلاب أو بلاغات بأي محاولات للغش، مضيفا انه تم متابعة مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة، سواء بين الطلاب أول العاملين.

وكان توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان المختلفة، بمحافظة الأقصر، اليوم، وذلك لآداء ثانى امتحانات الثانوية فى مادة اللغة الإنجليزية، حيث يؤدى الإمتحان 7004 طالب وطالبة، وسط إجراءات وقائية وإحترازية مكثفة لحماية الطلاب من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تضم الأقصر 25 لجنة، تم توزيع عليها 25 بوابة وكابينة، تعقيم وتطهير لخدمة الطلاب خلال الدخول والخروج من الامتحانات.