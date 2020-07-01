قيادات الأقصر الأزهرية تتابع أداء الطلاب في امتحان الحديث الشريف

قام الدكتور خالد الجابري، بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ جمال سليمان مدير التعليم الثانوي بمنطقة الأقصر الأزهرية، بمتابعة دخول طلاب لجنة الحاج صالح بمعهد فتيات البياضية إلى مقر اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن والوقاية والتعقيم للطلاب وأعضاء اللجنة وتسليم أدوات الحماية الشخصية لهم.

واطمأن "الجابري" وسليمان" على أن امتحان مادة الحديث للقسم الأدبي جاء من داخل المقرر الدراسي وفي مستوى قدرات الطلاب وأنه لم ترد أي شكاوى من صعوبة أسئلة الامتحان أو وجود أي أجزاء غامضة أو معقدة به.

وأشار إلى أن جميع الخدمات متوفرة باللجان الفرعية سواء كانت خدمات صحية من غرفة العزل والزائرة الصحية ممرضة وفنيين شركة الكهرباء وتوفير أدوات النظافة والتعقيم مع تأمين اللجان ومقراتها على مستوى المحافظة من قبل رجال الأمن وإنفاذ القانون.