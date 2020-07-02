لأول مرة.. مهرجان لأفلام الطالبات السعوديات للجمهور العام عبر الإنترنت

تنطلق بجامعة عفت بجدة بالمملكة العربية السعودية اليوم فعاليات مهرجان أفلام طالبات جامعة عفت على يوتيوب، بعنوان "لأفلام الطالبات - شوريل السابع"، والذي يقام لأول مرة عبر الإنترنت، مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة لتوصيات وزارة الداخلية والصحة، على أن يستمر المهرجان على مدار ثلاثة أيام.

وقال الدكتور محمد غزالة، رئيس أول مدرسة للفنون للطالبات في السعودية، والتابعة لجامعة عفت، في تصريح لـ"الوطن" والتي تطلق المهرجان، في دورته الحالية: جرت العادة أن يقدم أفضل إنتاجات العام الدراسي من أفلام قصيرة وأفلام وثائقية ورسوم متحركة، في حفل كبير يحضره جمهور عام من أهالي الطالبات والصحافة والمهتمين بالسينما في المملكة، هذا بالإضافة لحرص الجامعة على دعوة وتكريم نجوم الفن السينمائي في الخليج والوطن العربي في أثناء الحفل.

وأضاف "غزالة": نظراً لجائحة كورونا، هذا العام فقد قررت إدارة الجامعة أن لا تفوت الفرصة لعقد الدورة السابعة لهذا المهرجان والذي كان من المقرر عقده في شهر أبريل الماضي، ولكن تم اقتراح فكرة العرض الرقمي الحي عبر الإنترنت ليكون في متناول الجميع في منازلهم حول العالم، ولأول مرة سوف تعرض أفلام الطالبات للجمهور العام عبر الإنترنت.

وتابع: برنامج العام عبارة عن عرض استيعادي لأفضل أفلام طالبات قسم الإنتاج المرئي والرقمي ومن بعده مدرسة الفنون السينمائية بالجامعة خلال الخمس سنوات الأخيرة. وأفضل الأفلام التي شاركت في مهرجانات محلية ودولية سواء أفلام قصيرة أو وثائقية أو رسوم متحركة. وهي تجربة لتحية خريجينا وتوعية المجتمع بما أنتجته بناتهم للتعبير عن مجتمعهم بصدق وإبداع.

ووافقت وزارة التعليم السعودية مؤخرا على فتح باب دراسة السينما للفتيات من خلال برنامج "البكالوريوس في الفنون السينمائية"، ومدته أربع سنوات، لتصبح أول مدرسة سينمائية في منطقة الخليج العربي داخل جامعة عفت في جدة، ويرأس المدرسة المصري الدكتور محمد غزالة أستاذ الرسوم المتحركة.

تشمل الدراسة في البرنامج مسارين، الأول صناعة الأفلام والإخراج، والثاني للرسوم المتحركة، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمدرسة بعد شهرين بشكل كامل أو عن بعد نظرا لجائحه كورونا ومن أهم شروط الالتحاق أن البرنامج مخصص لفتيات فقط.