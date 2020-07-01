معرض دولي لـ "الفيديو آرت" بالمملكة العربية السعودية

تنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام في السعودية، معرضًا مخصصًا لفناني الفيديو آرت في العالم، بعنوان "عودة"، ليقدم تجارب المشاركين من كل دول العالم، تحت شعار الأمل والحياة والعودة وذلك بقناة الجمعية على موقع YouTube.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام يوسف الحربي، أن الجمعية لا تفوت فرص النشاط باختلاف الظروف، وكما كانت التصورات من خلال فريقها، إذ تسعى دومًا إلى الالتزام واتباع مبادراتها الساعية لخلق الإبداع واكتشاف التصورات الجمالية القادرة على تطوير الكفاءات واستيعاب المراحل.

وأكد أن "عودة" تمثل انتصارًا حقيقيًا للإبداع، وبحث جمالي عن التوثيق والرصد، وكيف عبّر الفنان بحركة الصورة ومشاعر التركيب والدمج والمؤثرات عن مرحلة حساسة من تاريخ البشرية.

وبين أن معرض "عودة" هو مشاركة مفتوحة بأعمال الفيديو آرت لفناني العالم، وينتهي الاستقبال بتاريخ 26 يوليو الحالي، حيث تكون الأعمال نتاج الأشهر الأربعة من فترة كورونا، وتأثيرها على مختلف مناطق العالم، وهي "مارس، أبريل، مايو ويونيو"، ويجب على هذه الأعمال أن تتناسب ودقة وجودة ومقاييس الفيديو الفني، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الأعمال المشاركة ويتم عرضها على لجنة نقاد ومختصين للفرز والاختيار، ومن ثم تقديمها للجمهور عبر موقع قناة يوتيوب بجمعية الثقافة والفنون بالدمام.