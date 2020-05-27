كلية الفنون الجميلة بأسيوط تشارك إلكترونيا بملتقى جامعة بغداد

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مشاركة كلية الفنون الجميلة بالجامعة في ملتقى "علامات إبداعية عربية" لكليات الفنون الجميلة العربية 2020، وهو الملتقى الأول الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد العراقية، دعماً لشعار "Stay Home" تزامنا مع تفشي كورونا.

وانطلقت أعمال الملتقى انطلقت اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى الأحد الموافق 31 مايو، تحت رعاية الدكتور عماد الحسيني رئيس جامعة بغداد، والدكتور مضاد عجيل عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.

بدوره، أوضح الدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة والأستاذ بقسم التصوير، أنَّ مشاركة الكلية تأتي بصورة إلكترونية من خلال عدد من المحاضرات العلمية الفنية المتخصصة من خلال تطبيق call free conferance، وذلك لعدد من أساتذتها المشاركين فى الفعاليات ومنها محاضرته، والتي تحمل عنوان "تحولات شكل اللوحة التصويرية بين تقنيات الحداثة وما بعد الحداثة".

وذكر أنَّ الملتقى يشمل محاضرة للدكتور منصور المنسي الأستاذ بقسم النحت بعنوان "فن النحت العربي بين الأصالة والحداثة المعاصرة"، ومحاضرة للدكتور محمد عبدالحكيم عبدالغني الأستاذ بقسم النحت بعنوان "تقنيات الفن تقليدية ورقمية معاصرة"، فضلاً عن محاضرة للدكتور محسن سليم الأستاذ المساعد بقسم النحت بعنوان "النقد الفني البناء يصنع جيلاً واعياً من الفنانين".

ولفت إلى أنَّ الملتقى يضم عددا من كليات الفنون الجميلة من الجامعات المصرية والعربية وهي جامعات: "بغداد، الإسكندرية، الأردن، الشارقة، المنصورة، السلطان قابوس"، كما سيشهد الملتقى معرضاً إلكترونياً فنياً جمالياً يضم عددا من الأعمال الفنية للمشاركين في الملتقى.