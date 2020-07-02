المركزي يطرح أذون خزانة بـ37.5 مليار جنيه الأحد والإثنين المقبلين

يطرح البنك المركزي، يومي الأحد الاثنين المقبلين، أذون خزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف "المركزي"، عبر موقعه الإلكتروني، الخميس، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليارات لأجل 364 يوماً في حين يبلغ قيمة الطرح الثالث 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يومًا، وأخيرا 10 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 273 يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

كانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وجمعت وزارة المالية خلال شهر يونيو الماضي الشهر الحالي نحو 154 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة مختلفة إلا حال 91 و 182 و357 و273 يوم بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 12.5%