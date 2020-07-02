خروج وتعافي 165 حالة مصابة بكورونا من مستشفى قوص المركزي

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، عن خروج وتعافي 165 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قوص المركزي منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدى التزام الفريق الطبي في الحضور، رافقه الدكتور أشرف الأحمر مدير عام الطب العلاجي وأعضاء اللجنة.

ووجه سكرتير عام محافظة قنا بتوفير 2 سيارة إسعاف لنقل مصابة بفيروس كورونا من مستشفى قوص المركزى إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وطفل إلى الجمعية الشرعية بقوص، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع شلبي، تقييم التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا ومعايير الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، كما تفقد حالة مبنى المستشفى والمرافق والبنية الأساسية والمعمل والصيدلية ومخازن الأدوية والمستلزمات الوقائية، مشيرا إلى أنها تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي.

وأضاف أن العمل بالمستشفى يسير وفق منظومة متكاملة لفحص المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.