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محافظ قنا يحيل طاقما طبيا بـ"دشنا المركزي" للتحقيق

كتب:

رجب آدم
03:50 م | الخميس 02 يوليو 2020
محافظ قنا

محافظ قنا

أمر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بإحالة الأطباء والممرضات المكلفين بالعمل خلال النوبتجية المسائية بمستشفى دشنا المركزي؛ للتحقيق لعدم التزامهم بأداء مهام عملهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وشدد على مسؤولي المستشفى بضرورة الاهتمام بالمتابعة المستمرة لأجهزة الغسيل الكلوي والأجهزة الطبية في المستشفى وإجراء الصيانة الدورية لها طبقا لجدول الصيانة المحدد لكل جهاز.

كما كلف مسؤولي مجلس المدينة ومديرية الصحة بالمتابعة الدورية لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ للتأكد من انتظام سير العمل وإرسال تقارير دورية بشأن نتيجة مرور لجان المتابعة.