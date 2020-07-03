حظك اليوم الجمعة 3-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بعدم قدرته على البوح بمشاعره، ولا يشاركها مع أحد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تتأنى في قراراتك ولا تغامر تجنبا لأي أخطاء واجتهد من أجل إدارة نفقاتك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ ويساعدك ذلك أن تقترب وتتواصل وتعالج مشاكل معلقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب اللاعب طارق حامد، ويوافق تاريخ ميلاده 24 أكتوبر.