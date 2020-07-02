مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من بيلا روسيا منذ 3 أشهر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل اليوم، أول رحلة دولية وافدة قادمة من مطار منيسك دولة بيلاروسيا، على متنها 189 سائحا بيلاروسيا، مشيرا إلى أنها الرحلة الأولى منذ 3 أشهر، منذ انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن السياح قدموا علي الرحلة رقم B2 9203، وذلك علي خطوط طيران Belavia، مؤكدا أن مطار شرم استقبل أمس الأول، أولى الرحلات الدولية، وكانت من مطار كييف بأوكرانيا على متنها 179 سائحا.

وأكد إن ٱجمالي الفنادق التي حصلت على شهادة تشغيل بلغت نحو 98 فندق بجنوب سيناء، حصلت على شهادة تشغيل السلامة والصحة تشغيل الـ50%؜.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي على الأقل، رحلة واحدة دولية يوميا، خلال شهر يوليو الحالي، ما بين جنسيات أوكرانيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أذربيجان، لبنان.

ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات خلال الشهر ذاته، من جنسيات أخرى، سيتم الاعلان عنها تباعًا، في حين تأكيد خطوط الطيران لهذه الرحلات.