صور.. مطار شرم الشيخ يستقبل 150 سائحا أوكرانيا بعد غياب 3 أشهر

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استقبال أولى الرحلات السياحية القادمة من أوكرانيا صباح اليوم، وعلى متنها 150 سائحا، بعد توقف الرحلات الدولية 3 أشهر منذ ظهور جائحة كورونا، وتعليق حركة الطيران.

وأضاف أنّه من المقرر أن يستقبل المطار رحلة كل يوم قادمة من اوكرانيا، متوقعا عودة السياحة قريبا إلى شرم الشيخ بنهاية هذا العام.

وأكد أنّ كازاخستان ترسل أولى رحلاتها السياحية إلى شرم يوم 7 من الشهر الحالي، وهي من الدول التي تنشط حركة السياحة داخل شرم الشيخ، نظرا لوجود توأمة بين شرم الشيخ ومدينة الماتي التابعة لكازاخستان.

واستقبلت هيئة تنشيط السياحة الوفد السياحين ووزعوا نشرات وكتيبات عن المعالم السياحية للمدينة ومصر باللغة الأوكرانية.

واستقبل الوفد، اللواء محمود السوليا رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبدالفتاح حلمي مستشار المحافظ للعلاقات العامة.

وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة المعنية بمطار شرم الشيخ، خطة تعقيم وتطهير للسياح والطائرة، بدءا من وصولها إلى المطار وحتى خروج السائحين، وجرى تعقيم السياح على الطائرة والكشف عن درجة الحرارة، وتعقيم الحقائب قبل نزولها وخروجها من المطار.

وقال رامي رزق الله ممثل شركة sun international المالكة لمجموعة سافوي، إنّ الوفد الأوكراني يتم تسكينه في أحد الفنادق التابعة للمجموعة، موضحا أنّ السياح الأوكران أصبحوا يمثلون أكبر الجنسيات السياحية الوافدة لمصر.