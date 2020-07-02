سفير فرنسا باليمن: سنعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء معاناة المدنيين

بحث رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، المستجدات على الساحة اليمنية والجهود الرامية لإنهاء الانقلاب الحوثي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا -خلال اللقاء- الجهود التي تبذل لتحقيق السلام من خلال مبادرة المبعوث الأممي وتنفيذ اتفاق الرياض وخطورة الاوضاع المتفاقمة في اليمن وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني جراء الحروب التي يشنها الحوثي وجائحه كورونا، وغيرهما.

فيما أكد السفير الفرنسي دعم بلاده للجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق الرياض من خلال ما تقوم به السعودية للحفاظ على أمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وكذلك المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار والجانب الاقتصادي والإنساني وخطة السلام الشامل وفقا للمرجعيات.

كما شدد على دعم فرنسا للشرعية في اليمن وأن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم وإنهاء معاناة اليمنيين.