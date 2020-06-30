"إخوان اليمن" يرسلون 200 مقاتلا إلى ليبيا إرضاء لأردوغان

كشفت "البوابة الإخبارية اليمنية" وفقا لمصادر عسكرية واستخباراتية، أن دفعة متكونة من 200 مقاتل من حزب الإصلاح وهم الفرع اليمني للإخوان المسلمين، وصلوا إلى ليبيا للقتال في صفوف حكومة السراج.

وبحسب الموقع، أرسل حزب الإصلاح في مأرب، المقاتلين إلى تركيا، تحت غطاء أنهم جرحى لتلقي العلاج، ومن هناك تم نقلهم إلى طرابلس، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقالت المصادر إن حزب الإصلاح يحاول توطيد التحالف العسكري مع تركيا بالقتال إلى جانبها في ليبيا، استعدادًا لتدخل تركي محتمل في اليمن. ويعلق الإصلاح آماله على أنقرة منذ توترت العلاقات مع السعودية والإمارات مؤخرا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات المشير خليفة حفتر، الذي يرأس الجيش الوطني الليبي قد قبضت بالفعل على عدد قليل من المقاتلين اليمنيين من حزب الإصلاح الذين يقاتلون في صفوفه عن حكومة الوفاق الوطني، وهم "طه الأهدل"، وهو طالب كان يدرس في تركيا، ومحمد ردمان، وعبدالرزاق ردمان، وكلاهما من مديرية الرجم في المحويت.