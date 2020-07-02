"مكافحة كورونا": نجري تجارب لأدوية ولقاحات خاصة بالفيروس على الحيوانات

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إنه منذ أن ظهرت الجائحة، تم دراسة أبحاث مختلفة على لقاحات مختلفة وأدوية عديدة، من أجل البحث عن علاجات ولقاحات وأدوية مختلفة لفيروس كورونا، موضحة أن تلك الأدوية واللقاحات، تُجرى أولا على الحيوانات، من أجل التأكد من فعاليته الدواء أو اللقاح وأمانه على البشر.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أنه بعد ذلك يدخل العلاج أو اللقاح في مرحلة التجارب الإكلينيكية على البشر، ويتم تجربته على أعداد قليلة فقط، وحين ثبوت أمانه وفاعليته يتم توسيع قاعدة استعماله، "الأبحاث اللي معمولة في مصر والعالم كله عن اللقاحات، لسه في مرحلة التجارب على الحيوانات، لسه هندخل بعد كده نجربها على أعداد من البشر".

وتابعت: "على حسب النتائج اللي هي نرجو إن شاء الله تبقى كويسة، ويكون فيها نسبة أمان عالية، سيتم تجربها على الإنسان، النتائج حتى الآن مبشرة على المراحل اللي وصلوا فيها، بس الأهم هو النتائج الإكلينيكية في المراحل النهائية اللي نقيس فيها درجة أمان استعمال اللقاح أو الدواء".