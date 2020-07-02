مناقشة قانون تكافلي جديد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الأحد

يستهل مجلس النواب، جلساته العامة المقرر انعقادها بدء من الأحد المقبل، بمناقشة مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، أو حدوث الكوارث الطبيعية.

يتضمن المشروع الجديد، 7 مواد، تهدف إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة، أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية، ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها:

شمل مشروع القانون، استقطاع نسبة 1% شهريا من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من 1/7/2020.

ويجوز بقرار من من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلال المستقبل، ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الآتية:

1- العاملين الذين لا تريد صافي دخولهم الشهرية على ألفي جنيه.

2- أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تريد صافي معاشتهم الشهرية على ألفي جنيه.

يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كانت استمعت أمس، إلى شرح أسباب تقديم الحكومة لهذا المشروع، من الدكتور محمد معيط وزير المالية.