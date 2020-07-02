رئيس زيمبابوي: لمست خلال لقاءاتي الرئيس السيسي حكمته

أكد الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا تواصله المستمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اللقاءات المباشرة أو من خلال الرسائل المتبادلة للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس الزيمبابوي - خلال استقباله السفير محمود فاروق عامر سفير مصر لدى زيمبابوي- أنه لمس خلال لقاءاته مع الرئيس السيسي حكمته ومدى اهتمامه بالتفاعل مع الأشقاء الأفارقة.

وأشاد الرئيس الزيمبابوي بالعلاقات التاريخية بين بلاده ومصر، مؤكدا رغبته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لتكون على غرار العلاقات السياسية.وأثنى الرئيس الزيمبابوي على تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.. معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي والتجاري بالنظر إلى العلاقات السياسية التاريخية المتميزة خاصة في المجال الزراعي والسياحي والتعديني.

من جانبه، نقل السفير محمود عامر تحيات الرئيس السيسي لنظيره الزيمبابوي.. مؤكدا تميز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلم السفير محمود فاروق عامر خلال اللقاء الرئيس الزيمبابوي أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى زيمبابوي.

وبحث الرئيس الزيمبابوي مع سفير مصر لدى زيمبابوي محمود فاروق عامر، مجمل العلاقات بين البلدين.