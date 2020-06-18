برلماني: السيسى أثبت للجميع أن دماء المصريين "ليست رخيصة"

وجه النائب محمد هانى الحناوي، عضو مجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على حفظ كرامة المصريين في أي دولة بالعالم.

وقال "الحناوي"، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي أثبت للرأي العام المصري والعالمي أن دماء المصريين "ليست رخيصة" بعد نجاح أجهزة الدولة في تنفيذ التكليفات الرئاسية في انقاذ 23 من العمال المصريين من قبضة المليشيات الإرهابية في ليبيا.

وأكد أن ثقته كانت بلا حدود في أن جهود الرئيس السيسي سيكتب لها النجاح لأننا اعتدنا من الرئيس السيسي أن قضية الإنسان المصري تحتل أولوية قصوى في قلب وعقل القيادة السياسية.

وأكد النائب البرلماني، أن مصر أثبتت أنها كبيرة أمام العالم وأن عودة المصريين بمثابة انتصار لعظمة مصر وقدرتها على مواجهة الارهاب والجماعات الارهابية والتكفيرية داخل وخارجها، وفي أي مكان بالعالم، ولاسيما بعد نجاح صقور القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في مواجهة وتصفية الخلايا الإرهابية نيابة عن العالم كله.