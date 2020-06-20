نائب برلماني: السيسى وجه رسالة حاسمة لكل من يحاول المساس بأمن مصر

وصف النائب محمد الكوراني عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، بأنها رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه أو يحاول المساس بالأمن القومي لمصر.

وقال "الكوراني" فى بيان له اليوم، إن الشعب المصري يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي القوات المسلحة المصرية الباسلة وفي الشرطة والوطنية وجميع مؤسسات الدولة، ويقف دائمًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

وقال الرئيس السيسي خلال تقده للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.