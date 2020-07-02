بسمة وهبة: مصر تخلصت من "كابوس الإخوان" مع بيان "3 يوليو"

أكدت بسمة وهبة، أن بيان 3 يوليو، 2013، كان بمثابة طوق النجاة لإنقاذ مصر من كابوس الإخوان، بفضل إخلاص الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقت أن كان وزيرًا للدفاع آنذاك.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إن مصر بعد 3 يوليو، انتزعت الاعتراف بـ30 يونيو كثورة شعبية، واستعادت دورها العالمي، وعادت شريك أساسي وحاضر في كل الفعاليات الدولية، واستعادت دورها بالاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن البيان أنهى كابوس الجماعة الإرهابية، ومعه بدأت مصر تاريخ جديد، مستطردة: "البيان طوق نجاة مصر من كابوس الجماعة الإرهابية، حيث أكد أن مصر بها رجال مخلصين، مستعدين لوضع أرواحهم على كفوفهم، لإنقاذ مصر من الخطر.. مصر خاضت معركة كبيرة ضد الإرهاب والتطرف.. وتخلصت من إرهاب الإخوان، واستطاعت هزيمته".