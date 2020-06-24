بسمة وهبة تشيد بتطوير ترعة المريوطية وتهدي "دبوس شرف" لمحافظ الجيزة

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، صورة لترعة المريوطية قبل وبعد التطوير، موجهة الشكر لمحافظ الجيزة.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "دبوس شرف لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لتطويره ترعة المريوطية".

وشددت على ضرورة تركيز وسائل الإعلام، على تلك المشاهد الإيجابية والحضارية، لتحفيز المسؤولين، مضيفة: "شكرًا لكل مسؤول تعب عشان يجمل صورة مصر".

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم، وتوسعة شارع ترسا، وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية، في إطار سعي المحافظة، نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام، لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.