"ربنا مسلط عليهم غبائهم".. بسمة وهبة تشن هجوما حادا على الإخوان

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، بعد حملاتهم المحرضة ضد مصر في الملف الليبي وملف سد النهضة.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إن "الإخوان ولاد الجماعة الإرهابية سواء في قطر أو تركيا، مبيتعلموش أبدًا، وربنا مسلط عليهم غبائهم، ومش قادرين يفهموا إن شعاراتهم مش بتاكل مع المصريين، وإن كروت أكاذيبهم حرقت".

وأضافت: "تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسيى، هزيمة لأردوغان الذي يريد أن يدخل ليبيا.. فيما بدأ الإخوان حملات التشكيك، وتناول قضايا أخرى للتشويش على خيبتهم التقيلة.. حيث بدأوا حملات ضد تصريحات الرئيس".

وتابعت: "ولاد الجماعة الإرهابية شغالين مرتزقة بالأجرة عند تميم وأردوغان، وشغالين في التحريض على مصر في ملف سد النهضة"، مؤكدة أن المسار المصري في التعامل مع الأزمات محترم ومحترف.

كما هاجمت حمزة زوبع، قائلة: "حمزة زوبع أراجوز يخدم بقنوات الإخوان.. اتغطى يا زوبع قبل ما تنام، بدل أكاذيبك دي، وبدل تقارير الضابط التركي الساقط ابتدائية"؟