بسمة وهبة: السيسي رجل رائع وشجاع.. وهنطبل للإنجازات بكل فخر

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادتها الكبيرة بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، قائلة: "السيسي رجل رائع وشجاع، وهناك تغيير حقيقي في شكل الحياة المصرية.. ومحدش هيخاف".

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "البلد دي عانت طعم الفوضى على يد الإخوان، الذين كانوا يحرقون ويدمرون عشان يركبوا ويتحكموا ويحكموا بلدنا.. البلد دي داقت طعم الخيانة على يد الإخوان، وإرهاب المواطن المصري وتخويفه من أن يقول كلمة إيجابية وكلمة حق في حق بلده.. بيخوفونا نقول كلمة حلوة عن مسؤول أو بلد أو إنجاز، عاملين فزاعة".

وتابعت: "الإخوان يحاولون تكميم الأفواه، واتهام من يقول كلمة حلوة في حق بلده، بأنه مطبلاتي واللي يشتغل أراجوز في تركيا عشان يشتم مصر يبقى إعلام وجامد!. أقول إيه؟.. قلب الحقائق دينكم وحقيقتكم لكن احنا مش بنخاف والمواطن المصري مش جبان والإعلام المصري هيبفضل واقف جنب بلده.. ودا دورنا جنب بلدنا".

وواصلت: "سنرصد الإنجازات والإيجابيات.. لو دا تطبيل أيوه إحنا هنطبل لبلدنا بفخر.. مش زيكم بتطبلوا لأردوغان بالأجرة وتخونوا بلدكم.. مصر خاضت معركة كبيرة ضد الإخوان وانتصروا فيها، وجاء الآن وقت للمواطنين للوقوف ضد فزاعة الإخوان.. بنطبل لبلدنا مصر ومش هنسيبها تروح مننا تاني".