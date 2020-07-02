"الأوقاف" عن غلق مسجد الحسين: تقبيل جدرانه قد يتسبب في انتشار كورونا

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أسباب تعليق العمل في مسجد الإمام الحسين، فذكر أنه تم تحويل 3 أئمة و14 عاملا للتحقيق، على خلفية سلبيات من رواد المسجد والتقصير من بعض العاملين، موضحًا أن الغلق سيظل حتى وضع ضوابط وتدابير لازمة تحمي صحة المصلين والرواد، فالحفاظ على صحة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن وزارة الأوقاف تعلم المكانة التي يحظى بها مسجد الإمام الحسين في قلوب الجميع، ولكن بعض المواطنين قاموا بتقبيل الجدران وهذا عمل محمود ولكن في وقت غير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن هذه الجدران تحتاج إلى تطهير خاصة من الممكن أن يكون أحد المقبلين حامل للفيروس وهو ما يهدد صحة الإنسان الذى يأتي بعده ويقوم بتقبيل الجدران.