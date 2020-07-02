نائبة برلمانية: "30 يونيو" إرادة جيل.. والمرأة حظيت بتمكين حقيقي

أكدت النائبة مها شعبان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أن الدولة المصرية شهت تمكينًا حقيقيًا للمرأة، بعد 30 يونيو 2013، وبالتحديد خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "شعرت بفرحة شديدة باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمرأة وذوي الهمم.. وأرى أن 30 يونيو إرادة جيل".

ووجهت الشكر للرئيس السيسي، بعد إطلاقه عامًا للمرأة المصرية في 2017، ثم بدأ استراتيجية تمكين المرأة 2030 والاهتمام بالمرأة، وفي عهده شهدت مصر أول مرأة في منصب المحافظ.

وأشارت إلى العديد من الإنجازات التى حققتها في ثورة 30 يونيو والتى كانت تفتقدها مصر قبل هذا التاريخ، من أبرزها الاستقرار والشعور بالأمن والأمان، مضيفة: "رغم صعوبة التحديات وتصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، إلا أن مصر استعادت استقرارها وريادتها باعتراف الجميع".

وأوضحت أن المرأة المصرية شهدت تمثيلًا وتمكينًا حقيقيًا بعد ثورة الـ 30 من يونيو، مستطردة: "المرأة المصرية حققت انتصارات كبيرة بعد 30 يونيو وتنفست هواء نظيفًا بعد الثورة"، مضيفة أن المرأة في برلمان الإخوان لم تتجاوز 2%، والحال كان سيء جدًا، حيث كانت نائبات الإخوان ضد المرأة، وإحداهن طالبت بإلغاء عقوبة التحرش، بزعم أن المرأة هي المسئولة عن التحرش بسبب أسلوبها.

وأكدت أن إيمان الرئيس السيسي بدور المرأة كأحد أعمدة الحياة السياسية في مصر، تولد من خلال دورها المؤثر خلال ثورة 30 يونيو، حيث علا صوتها مدويا خوفا من ضياع الوطن، وحرصا على الحفاظ على الهوية المصرية.

وفندت أن المرأة المصرية تولت مناصب كبرى في عهد الرئيس السيسي، وصلت إلى تقلدها منصب مستشار رئيس الجمهورية، وكذلك تولت منصب الوزارة حتى وصل عددهن إلى 8 وزيرات.