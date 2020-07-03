حظك اليوم الجمعة 3-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بالكرم والعطف، لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر معاكس بمنزل العمل وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة، فابحث عن حافز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قاوم ميلك للعناد والشك، فالأمر قد يتطلب منك استعدادا للتنازل والتساهل ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.