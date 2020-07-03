رئيس "سيدي سالم" بكفر الشيخ عن تشميع مقهيين: خبوا الشيشة في المنور

أعلنت المهندسة عايدة راضي، رئيس مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، عن تشميع مقهيين بقريتي أبو غنيمة و سد خميس، لمدة أسبوع لمخالفتهما الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أن المقهيين تحايلوا على القرارات التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقاموا بتقديم الشيشة.

وأضافت "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الشيشة ممنوعة ولكن هناك تحايلا على الأمر، "كان فيه شيشة مخبيها في المنور".

وأوضحت رئيس مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، أنه يتم الغلق لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم الغلق بشكل كامل، وتمت مصادرة 21 شيشة، ومستلزماتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.