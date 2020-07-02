محافظة الشرقية يشدد على حظر تقديم الشيشة بالمقاهي

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإلزام أصحاب المقاهي والكافيهات بحظر تقديم الشيشة للمواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من خلال وضع لوحات إرشادية أمام كل كافيتيريا ومقهى ومطعم، موضحاً فيها الطاقة الكلية للمكان والعدد المحدد فيما يمثل نسبة الـ 25% المقرر إشغالها من الطاقة الكلية، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء للوقاية من انتشار الفيروس مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ علي الصناديلي السكرتير العام المساعد .

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بضرورة تشكل لجان متابعة للمرور على المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية و الاحترازية ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء إستمرار أعمال تطهير وتعقيم صالات الجيم وصالات الألعاب الرياضية والتأكد من إتخاذ كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الإحترازية تمهيداً لتشغيلها أمام الشباب ، وتحديد الطاقه الكليه لكل من تلك الأماكن وتحديد العدد المسموح بتواجده داخلهم بما يمثل ٢٥٪ والإعلان عن ذلك بلوحه ارشاديه يتم وضعها أمام مراكز تقديم الخدمات الرياضيه.

وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعقد إجتماع عاجل مع متعهدي السويقات للإتفاق على خطة عمل لتشعيلها أمام التجار والمواطنين مع مراعاة كافة الإشتراطات الإحترازية والوقائية ومنها تنظيم الدخول والخروج من وإلى السويقة ، ومراعاة المسافات البينية بين البائعين ومنع التكدس والتزاحم والتأكيد على ارتداء البائعين والمواطنين الكمامه الواقيه أثناء التسوق وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.