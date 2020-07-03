"القومي للبحوث": اختبارات سريرية لـ13 لقاحا لفيروس كورونا حول العالم

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه سيكون هناك أكثر من لقاح على مستوى العالم خلال شهور، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 13 لقاحا في اختبارات سريرية على مستوى العالم ويتم تجربتهم في الوقت الحالي على البشر.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن أي لقاح بعد تجريبه على الحيوان ويُحقق نسبة كبير من النجاح يتم تجريبه على الإنسان ويتخذ ثلاثة مراحل.

وأكد أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن المركز يجري أبحاثا حول 4 لقاحات، وهم الآن في مرحلة ما قبل التجارب السريرية حيث هناك نظام تحضير "أما الدواء تحركنا في أكثر من 140 دواءـ، وفحصنا كل الأدوية".

وتابع: "وجدنا أن هناك 3 مواد لها تأثير عالي على فيروس كورونا، ولكي يتحول لدواء يتخذ بعض الوقت، وحاولنا ننتجها في صورة عينات دواء ونجربها على مصابين".