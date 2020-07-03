قريبا.. إعلان بطلة فيلم "سوء الرجالة" بالاشتراك مع باسم سمرة ونجلاء بدر

استقر القائمين على فيلم "سوء الرجال" للمخرجة "نيفين شلبي"على جميع أبطال الفيلم، حيث يشترك في بطولة الفيلم كل من النجوم باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن بطلة العمل، وصرح القائمون على العمل أنها ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

الفيلم من إنتاج شريف مندور، وسيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومهندس الديكور محمد المعتصم، ومدير التصوير أحمد عادل، ومصممة الملابس منى الزرقاني، وإخراج نيفين شلبي.

أما عن سيناريو الفيلم، فهو مأخوذ من المجموعة القصصية "سوق العرسان" للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة، بالرغم من اسم الفيلم الذي يوحي عكس هذا، لكن صناع العمل أكدوا أن الأحداث منصفه للرجل والمرأة معا دون الانحياز لأي طرف في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.

يذكر أن فيلم "سوء الرجال" من المتوقع عرضه في دور العرض السينمائي في الفترة المقبلة.