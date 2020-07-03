واقعة طريفة.. العندليب حبس الموجي في غرفة بالفندق بسبب "قارئة الفنجان"

سرد يحيى الموجي، عازف الكمان ونجل الموسيقار القدير الراحل محمد الموجي، عن قصة طريفة حدثت مع والده عند تلحينه أغنية "قارئة الفنجان"، فذكر أن والده استمر في تلحين الأغنية 4 سنوات، بل ويفوق ذلك، فقام العندليب عبد الحليم حافظ بحبس والده داخل غرفة بالفندق حتى الانتهاء من تلحين الأغنية.

وأضاف "الموجي" الابن، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي يُعرض على شاشة "الحياة": "العندليب اتصل بينا وقالنا لو انتوا حبيتوا تشوفوا أبوكم، عرفوني وهاجي معاكم نزوره، وبعد كده هقفل عليه الباب لحد ما يخلص لحن الأغنية".

وأوضح نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، أن تلحين الأغنيات كانت تُعد في فترات متفاوتة، فعلى سبيل المثال أغنية "بوست القمر" للفنانة شادية قام بتلحينها في ربع ساعة فقط، أما أغنية "قارئة الفنجان" للعندليب لحنها في 4 سنوات، كما أن لوالده أكثر من 15 أغنية تم تلحينها مع الفنانة الراحلة فايزة أحمد.