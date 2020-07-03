تطبيق زوم يعلن عن تحديثات جديدة أبرزها الأمان

أعلن مطورو تطبيق (Zoom) لمكالمات الفيديو، عن إصدار جديد للتطبيق، ويتضمن التحديث الجديد العديد من التحسينات والميزات التي تعالج الكثير من المشكلات الأمنية التي هددت مستخدمي تطبيق Zoom في الفترة الأخيرة.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز التحديثات الجديدة.

1- سهولة الوصول إلى إعدادات الأمان:

يتيح لك تطبيق Zoom الآن الوصول إلى جميع إعدادات الأمان في نافذة واحدة، حيث تظهر جميع الإعدادات لمضيف الاجتماع في مكان واحد يسهل الوصول إليه، وتحتوي على إعدادات، مثل إتاحة وظائف معينة لكل مشارك أثناء الاجتماع، وإضافة علامات مائية إلى لقطات الشاشة، وحفظ تسجيل صوتي للاجتماع، وغيرها.

2- الحماية ضد التصيد:

أضافت الشركة المطورة للتطبيق أيضًا بعض الإعدادات التي تُفعل بشكل افتراضي لمنع الهجمات غير المتوقعة على غرف الاجتماعات التي عرفت بهجوم ZoomBombing.

3- الإبلاغ عند توجيه بياناتك لخادم آخر بدون موافقتك:

واجهت الشركة المطورة لتطبيق Zoom انتقادات شديدة عندما اُكتشف أن معظم مكالمات الفيديو التي تُجرى عبر التطبيق تُوجه إلى خوادم تقع في الصين، والآن مع إطلاق الإصدار الخامس من التطبيق تغير هذا النهج تمامًا، حيث يمكن لمستخدمي الإصدار المدفوع اختيار البلدان التي تمر بها بياناتهم.

4- أمان مشاركة الشاشة:

في السابق وُجد أن تطبيق (Zoom) دائمًا ما يُظهر معاينات لرسائل الدردشة في الإشعارات، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى معرفة جميع المشاركين أنك تجرى دردشة نصية مع أحد الأشخاص داخل الاجتماع، ولكن في الإصدار الخامس من التطبيق حُذفت هذه الميزة، حيث أصبحت الدردشات التي تُجرى بين أي شخصين مشاركين في الاجتماع تتم بسرية تامة من خلال إخفاء ميزة الإشعارات عند مشاركة الشاشة بين أي شخصين إلا إذا اختاروا إظهارها للجميع.

5- التشفير الشامل للجميع.. أعلنت الشركة المطورة لتطبيق Zoom أنه بدءًا من الإصدار الخامس للتطبيق ستتاح تقنية التشفير من طرف إلى طرف للجميع، من ضمنهم الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق مجانًا.