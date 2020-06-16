طب بنها تنظم "أونلاين كورس" من خلال منصة zoom الإلكترونية

اعلن قسم العظام بكلية الطب بجامعة بنها عن تنظيم " اونلاين كورس " من خلال منصة zoom الإلكترونية لمراجعة منهج العظام بالكامل لطلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه والأخصائيين والإستشاريين من مصر ومختلف دول العالم.

وينظم الكورس تحت إشراف الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها والدكتور محمد الأشهب رئيس قسم العظام بطب بنها" و جمعية جراحة العظام المصرية.

والجدير بالذكر أن المشاركين في الدورة من حوالي ٢٤ دولة حول العالم ومن المتوقع أن تستمر الدورة لمدة ٦ أشهر على أن يتم تقسيمها علي ٣ شهور لمراجعة منهج أمراض العظام و ٣ شهور لمراجعة منهج كسور العظام.

ستعقد الدورة تحت إشراف نخبة من أساتذة العظام بطب بنها وايضًا بمشاركة أكثر من ١٢ أستاذ من أساتذة العظام المتخصصين حول العالم من رؤساء جمعيات دولية وعالمية، وحوالي أكثر من ٣٥ أستاذ من جامعات مصر والذين تم اختيارهم بعناية شديدة طبقًا لتخصاصتهم الدقيقة في جراحة العظام.