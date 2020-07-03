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عاجل.. أمريكا تسجل 53 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب:

أحمد حامد دياب
03:05 ص | الجمعة 03 يوليو 2020
المستشفيات بالولايات المتحدة

المستشفيات بالولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز عن حدوث أكثر من 53 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وفي إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، سجلت الولايات المتحدة، مساء أول أمس الثلاثاء، أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية قبل إعلان حدوث 53 ألف اصابة والتي تعتبر الأكبر حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات فيها حاجز المليونين، في حين تواصل دول أميركا اللاتينية تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات. 