عاجل.. أمريكا تسجل 53 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز عن حدوث أكثر من 53 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وفي إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، سجلت الولايات المتحدة، مساء أول أمس الثلاثاء، أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية قبل إعلان حدوث 53 ألف اصابة والتي تعتبر الأكبر حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات فيها حاجز المليونين، في حين تواصل دول أميركا اللاتينية تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات.