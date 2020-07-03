فيديو.. اندلاع حريق ضخم في إيران دون معرفة أسبابه

اندلع حريق ضخم في مدينة شيراز الإيرانية، دون معرفة أسبابه، حسبما ذكر موقع "العربية"، وعرض موقع فيديو من حادث الحريق.

ونقلت مصادر عن سكان محليين في شيراز أن الحريق امتد لمئات الأمتار، وأتلف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

أعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، وقوع حادث في أحد مباني محطة نطنز النووية، أدى إلى تضرر المبنى من دون وقوع خسائر بشرية، وأكدت ألا مخاوف من وجود تلوث نووي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أنّ المبنى الذي جرى فيه الحادث يقع في فناء محطة نطنز ولا يضم أنشطة نووية، مضيفا أنّ الحادث لم يؤثر على الأنشطة النووية في مفاعل نطنز.