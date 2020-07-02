إيران تسجل 2652 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت إيران، اليوم، تسجيل 2652 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري في تصريح صحفي "إنه بعد الإعلان عن الحالات الجديدة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 232863 إصابة".

وأضافت سادات لاري، أنه تم تسجيل 148 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11106 حالات.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، إن حالات الشفاء بلغت 194098 حالة في عموم البلاد.