الجيش الليبي: أردوغان يمارس البلطجة على أراضينا.. ونثمن "إعلان القاهرة"

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة الليبية تحقق نجاحات كبيرة على الأرص، لاسيما أمام البلطجة التركية التي تدعم المليشيات المسلحة على الأراضي الليبية، فالشعب الليبي بالكامل يقف مع جيشه الوطني، في وجه الإرهاب وحكومة الوفاق الإرهابية التي تدعمها تركيا.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء القاهرة"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن الجيش الليبي مستمر في القضاء على المليشيات التي أرسلتها تركيا إلى الأراضي الليبية، كما تم تدمير غرف عمليات تركيا في مصراتة وغيرها من المدن الليبية، مشيدا بالتدخل المصري في ليبيا المتمثل في "إعلان القاهرة" والذي من شأنه الحفاظ على الدولة الليبية وطرد الإرهاب.

وتابع: "أردوغان والإخوان والإرهابيين في ليبيا يتورطون الآن في مستنقع كبير بتدخلهم في الشأن الليبي والمساعدة في عمليات تهريب البشر لتدمير الدول الأخرى".