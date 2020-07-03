فيديو.. لحظة مغادرة رئيس هندوراس المستشفى العسكري بعد تعافيه من كورونا

نشرت وكالة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد لحظة مغادرة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، المستشفى بعد إقامته به لمدة أسبوعين عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتماثله الآن للشفاء.

وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحكومة، يشعر بأن حالته الصحية طيبة، إلا أنه سيستمر في الخضوع للعلاج وسيبقى قيد العزل المنزلي.

ونشر هيرنانديز، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة له تظهر مغادرته المستشفى العسكري في العاصمة تيجوسيجالبا، معلقًا عليها: "التفاني في سبيل هندوراس الآن هو أقوى عندي من أي وقت مضى، فهيا إلى العمل، من هذا الذي يتحدث عن خوف؟".