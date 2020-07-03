مترو الأنفاق: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ورقم لرسائل "واتس آب"

ناشد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، المواطنين بالحفاظ على مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه ملك لكل المصريين ولابد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وشدد عبدالهادي على ضرورة التزام الركاب بارتداء الكمامات للحفاظ على أرواح المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وحتى لا يتعرض لدفع الغرامة التي تصل لـ4000 جنيه.

وأضاف عبدالهادي خلال حديثه مع محمد أبوعيطة، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بمترو الأنفاق وهو 16048 وأيضا لتلقى الاستفسارات والاقتراحات الخاصة بالمترو، وهناك خدمة "الواتس آب" للبلاغات السريعة ومن يتعرض لمشكلة تحتاج لحل سريع يرسل رسالة على رقم 0122216048.