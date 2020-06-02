مترو الأنفاق: الكمامة شرط أساسي للركوب.. وتباع بسعر رمزي

قال المهندس علي فضالي، رئيس مجلس إدارة تشغيل مترو الأنفاق، إن الهيئة اشترطت على كل الركاب ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الشخصي بينهم، وفي حالة عدم ارتداء الراكب للكمامة لا يسمح له بدخول المحطة أو شراء التذاكر من الأساس.

وأضاف "فضالي"، خلال مداخلة له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الهيئة توفر الكمامات بكل المحطات وبسعر رمزي للركاب، كما يوجد أجهزة لقياس درجة حرارة العاملين بالمباني الإدارية للهيئة، موضحا أن عدد ركاب مترو الأنفاق قد انخفض بعد جائحة فيروس كورونا لمليون راكب يوميا بعدما وصل إلى 2.5 مليون راكب، وتعمل إدارة الهيئة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لهم.

وأكد على أن كل موظفي المترو بتسلم كمامات يوميا بخلاف توفير زجاجات كحول للموظفين، وبالنسبة للصرافين فسيظل الشباك الخاص بهم مغلقا تماما حتى لا يختلطوا مع الأفراد مع الحث على تعقيم الأيدي بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه يتم تعقيم شباك التذاكر بكل المحطات بشكل دوري كل ساعتين، بخلاف تعقيم السلالم المتحركة والعادية، وكذا تعقيم القطارات جميعها من الداخل والخارج أيضا.