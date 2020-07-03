ضبط وصلات مياه وصرف المخالفة بمدينة دمياط الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط عدد كبير من وصلات المياه المخالفة ووصلات الصرف الصحى غير المقننة بالحيين الأول والرابع بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رجب، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن بالجهاز، والمنوط بها المرور على جميع الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط وصلات المياه أو وصلات الصرف غير المقننة، والتي يقوم بعض الأهالي بإنشائها دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، ما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف بالمدينة. وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين واستكمال المرور لضبط المخالفات بأنحاء المدينة كافة.