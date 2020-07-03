كفر الشيخ تسجل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، تسجيل 106حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وجرى تحويل بعضهم لمستشفى العزل ببلطيم، وهو المستشفى الأول الذى جرى تخصيصه من وزارة الصحة لعزل الحالات المصابة، والتي ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 86 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمحافظة.

وقال المصدر، إنه يجري توزيع العلاج على المخالطين منزليًا، كما يجري متابعة توزيع الأدوية اللازمة طبقا لبرتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة على حالات العزل المنزلي ومتابعة المخالطين بصفة يومية.