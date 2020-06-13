صور.. حملات رش وتعقييم لشوارع 4 مدن بكفر الشيخ لمواجهة كورونا

نفذت عدد من الوحدات المحلية، اليوم السبت، حملات لتطهير وتعقيم الشوارع، ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة وقرى الفقهاء القبلية، والروضة، وبرية لاصيفر،فضلًا عن تعقيم المصالح الحكومية، ونقطة الشرطة، والمستشفى، والسنترال، والوحدة المحلية، والمطافئ، والسجل المدني، وماكينات ATM، ومقر الوحدة المحلية القديم بمنشأة عباس.

كما تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة، وكذلك رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وترأس على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة والقري.

كما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات رش وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والشوارع، والميادين، وأماكن التجمعات بالمدينة، فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم بقرى محلة أبو علي، وجماجمون، وأبو مندور، والمندورة، و البياض، والطراوي بمشاركة المجتمع المدني، ووحدة الملاريا.