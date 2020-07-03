خيرت ومنير والحجار يحيون حفلات الأوبرا الصيفية

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برنامج استئناف النشاط الفني لدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر الذي يتضمن 40 حفلا فنيا متنوعا في المسارح المفتوحة، والتي تقرر إنشاؤها والعمل بها خلال فترة الصيف بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا .

ويشارك في الحفلات كوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي، منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفوني، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار إجباري، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشي - الشيخ ايهاب يونس ، بغدادي بيج باند ، فرسان الشرق للتراث ( عرض ريا وسكينة ) ، سعيد الارتيست ، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الرقص المسرحي الحديث ( عرض دموع حديد )، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران ابو طالب ، وسط البلد إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الديني - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي) ، سلسلتي وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب .

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، إن فعاليات استئناف الحفلات تنطلق في الثامنة مساء الخميس 9 يوليو الجاري، على مسرح النافورة الخارجي بسهرة طربية يشارك فيها نجوم فرق الموسيقى العربية مي فاروق، أحمد عفت ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة وبقيادة الدكتور مصطفى حلمي وإشراف فني للفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية .

وأضاف أن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يستقبل جمهوره في مدينة الثغر بحفل يقام الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفار ويضم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها يا إسكندراني -3 سلامات - زي الهوا أداء ياسر سعيد ، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق ، إسكندرية تاني - أيو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي ، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية عمار يا إسكندرية، بالإضافة إلى سلسة وهابيات التي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حيث يقام حفل على المسرح المكشوف فى الثامنة مساء الأحد 12 يوليو حفلا يضم مجموعه من روائع ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين إيمان عبد الغني ، آيات فاروق ، أحمد عصام وأحمد نافع .