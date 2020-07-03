تأكيداً لـ "الوطن".. "بـ100 وش 2" خارج موسم رمضان 2021

أعلن المنتج جمال العدل، أن الجزء الثاني من مسلسل "بـ100 وش" لن يُعرض في رمضان 2021، تأكيداً لما نشرته "الوطن"، قبل أيام.

وقال العدل، في تصريحات، إن الجزء الثاني من "بـ100 وش" سيجري تأجيله وليس إلغائه، لتطلب أحداثه السفر إلى سويسرا من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك، وهو ما سيتعذر تنفيذه بسبب جائحة "كورونا"، بحسب قوله.

وأعلن المنتج عن خوضه لسباق دراما رمضان المقبل بمسلسل آخر، ولكنه لم يكشف عن تفاصيله بعد إلى الآن.

"بـ 100 وش" من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، علا رشدي، دنيا ماهر، مصطفي درويش، إسلام إبراهيم وكوكبة من النجوم، من إخراج كاملة أبو ذكرى.