"جمعة وسبت إجازة" في المركز القومي لثقافة الطفل

احتفالاً بإجازة آخر العام، يبدأ المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي من اليوم الجمعة برنامجه "جمعة وسبت إجازة" على قناة المركز على "يوتيوب"؛ يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وأوضح الكاتب محمد ناصف، في تصريحات صحفية أن البرنامج سيعرض كل جمعة حتى نهاية الإجازة الساعة الثامنة مساءً؛ والبرنامج عبارة عن فيديو مدته ساعة تقريبًا يضم العديد من الفقرات الفنية؛ منها: "الأراجوز"، "الساحر"، "حكايات أبلة عطية"، "حكايات الدكتور جلجول"، كورال فريق الحديقة الثقافية للأطفال "سلام"، عروض فنية "الفنون الشعبية، المسرح الصغير، ذوي الهمم، السيرك".