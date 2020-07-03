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فلكيا.. تعرف على أول أيام عيد الأضحى المبارك 2020

كتب:

منى السعيد
01:09 م | الجمعة 03 يوليو 2020
عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك

مع انتشار فيروس كورونا وحجر المواطنين داخل المنازل وحرمانهم من فرحة عيد الفطر، إلا أنّ ذلك لم يُثنيهم عن البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك أملًا في عودة الحياة لطبيعتها مجددًا.

ويبحث الكثيرون عن موعد عيد الأضحى المبارك، وعدد أيام الإجازات المتوقعة، وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، موعده وعدد أيام الإجازة.

موعد عيد الأضحى المبارك

يتوقع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يوافق عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو المقبل، ووفقًا لمجلس الوزراء، فإجازة العيد لهذا العام 3 أيام فقط هي: السبت والأحد والاثنين، 1، 2، 3 أغسطس. 