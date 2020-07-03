عقيلة صالح: حكومة السراج غير شرعية

جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تأكيده على انتهاء ولاية وصلاحية المجلس الرئاسي، واصفا حكومة السراج المدعومة من تركيا بأنها "غير شرعية".

وقال صالح، في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي، إن " الحكومة الحالية غير شرعية، ولاية وصلاحية المجلس الرئاسي انتهتا منذ مدة طويلة"، لافتا إلى أن المجلس الرئاسي عجز عن تحقيق النقاط المتفق عليها، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

وأضاف صالح، "المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال في ليبيا عبر منحه الشرعية لجسم غير منتخب، الاتفاق السياسي ينص على انسحاب المجموعات المسلحة من المدن، والميليشيات أحكمت قبضتها على حكومة السراج، الميليشيات عبثت بمصرف ليبيا المركزي"، بحسب تعبيره.