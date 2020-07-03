لقاء مرتقب بين عقيلة صالح ولافروف في موسكو اليوم

يجري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في موسكو، اليوم، سلسلة لقاءات منها لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو.

ومن المتوقع أن يلتقي صالح، الذي وصل إلى العاصمة الروسية أمس الخميس، مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الخاص لشؤون الشرق الأوسط، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

هذا وكانت موسكو قد أعلنت دعمها ومساندتها لمبادرة عقيلة صالح لإيقاف إطلاق النار وبدء الحوار الوطني الذي أعلن عنها في إبريل الماضي، واعتبرتها أساسا جيدا لإطلاق حوار وطني ليبي يضم كافة القوى السياسية والاجتماعية لتسوية الأزمة.